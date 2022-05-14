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Читатели Breitbart поддержали сенатора Пола, заблокировавшего проект о помощи Украине

, 10:44 Источник: РИА Новости

Читатели Breitbart поддержали сенатора Пола, заблокировавшего проект о помощи Украине
Сенатор Рэнд Пол, фото: CNP/AdMedia, globallookpress.com
Американцы поддержали политика Кентукки Рэнда Пола в решении заблокировать проект по выдлению 40 миллиардов долларов Украине. Об этом свидетельствуют комментарии читателей газеты Breitbart.
Пользователи согласились с мнением сенатора-республиканца о помощи Украине во вред экономике США.
По мнению Пола, Вашингтон помогает Киеву в ущерб экономике Соединённых Штатов. Он считает, что Америка должна разобраться со своими внутренними проблемами — госдолгом, инфляцией и падением доллара. 
К примеру, пользователь John James Furr выражает недоумение относительно действий властей в сложившейся ситуации: «Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?»
Anti Social поддержал точку зрения Пола относительно внутренних проблем в США:«Работа мировым жандармом приводит к нашему финансовому истощению. Если мы не можем защитить свою границу, нам нечего делать где-то еще»
«Они не могут найти 25 миллиардов долларов на постройку стены вдоль границы, но они хотят отправить Украине еще 40 миллиардов долларов. И кого они представляют? Кого угодно, только не американского налогоплательщика», — высказался о ленд-лизе для Украины zr5366.

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