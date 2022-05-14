Читатели Breitbart поддержали сенатора Пола, заблокировавшего проект о помощи Украине

Американцы поддержали политика Кентукки Рэнда Пола в решении заблокировать проект по выдлению 40 миллиардов долларов Украине. Об этом свидетельствуют комментарии читателей газеты Breitbart.

Пользователи согласились с мнением сенатора-республиканца о помощи Украине во вред экономике США.

По мнению Пола, Вашингтон помогает Киеву в ущерб экономике Соединённых Штатов. Он считает, что Америка должна разобраться со своими внутренними проблемами — госдолгом, инфляцией и падением доллара.

К примеру, пользователь John James Furr выражает недоумение относительно действий властей в сложившейся ситуации: «Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?»