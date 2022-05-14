Байден поговорил по телефону с премьер Швеции и президентом Финляндии и заявил о поддержке вступления стран в НАТО

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14 мая 2022, 09:51 Источник: РБК

фото: pixabay.com

Президент США Джозеф Байден поддерживает политику открытых дверей НАТО и право Финляндии и Швеции самостоятельно принимать решения в вопросах безопасности.

Эту информацию после переговоров Байдена с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон и президентом Финляндии Саули Ниинистё распространил Белый дом. В ходе телефонного разговора Байден, Андерссон и Ниинистё обсудили сотрудничество стран в сфере обороны и безопасности, а также усилия, направленные на укрепление трансатлантической безопасности.

Ниинистё после разговора с Байденом написал в Twitter, что рассказал президенту США о дальнейших действиях Финляндии по вступлению в НАТО.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявляла, что США поддержат заявки Финляндии и Швеции о вступлении в НАТО.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, комментируя вступление двух новых стран в НАТО, заявил, что Балтийское море становится территорией альянса.