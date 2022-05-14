Политолог Марков: Украина планирует победить Россию после увеличения своей армии до миллиона человек

Украина планирует победить Российскую Федерацию после увеличения своих Вооруженных сил до миллиона человек. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Сергей Марков.
Эксперт прокомментировал планы киевской стороны нарастить численность ВСУ до 1 млн.
«Министр обороны Украины заявил, что они хотят поставить под ружье и создать армию в 1 миллион человек. И для этого сейчас проводят всеобщую мобилизацию и для этого им из НАТО везут много оружия. И с этой миллионный армией они планируют победить Россию», — говорится в публикации Маркова.
Как сообщалось ранее на текущей неделе, украинский президент Владимир Зеленский указал, что официальный Киев никогда не признает Крымский полуостров частью РФ и не согласится на автономный статус республик Донбасса.