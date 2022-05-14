Глава Минобороны Украины Резник заявил о планах увеличить численность украинской армии до 1 млн человек

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14 мая 2022, 07:55

Глава Минобороны Украины Алексей Резников, Volodymyr Tarasov/globallook.com

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о планах увеличить численность украинской армии до одного миллиона человек. По информации издания «Страна.ua», в начале 2022 года численный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) насчитывал около 200 тысяч военнослужащих.

Резников заявил, что после начала событий Украине необходимо обеспечить численность военнослужащих, задействованных в боевых действиях, до одного миллиона человек. О планах увеличить численность армии глава Минобороны Украины написал на своей странице в Facebook (социальная сеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В сообщении Резникова говорится: «Развертывание государственного механизма — это много формальностей даже в условиях войны. И не только в воюющей Украине. Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут бороться с врагом».

По информации главы Минобороны, оборона была организована, благодаря проведенным подготовительным мероприятиям, мобилизации, действиям властей, а на начальных этапах очень помогли волонтеры, которые оперативно закрывали острые проблемные вопросы, - передает ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию по защите жителей Донбасса. Российский политолог Сергей Марков заявил, что ход боевых действий показал, что армия Украины сегодня является действительно одной из самых сильных в мире и назвал несколько причин этого.