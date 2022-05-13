Политолог Сергей Марков заявил, что сильнейшая в мире армия Украины - прокси-армия США

Российский политолог Сергей Марков согласился с утверждением киевских властей о том, что армия Украины на данный момент является одной из сильнейших в мире. Политолог, генеральный директор Института политических исследований пояснил - ход боевых действий показал, что армия Украины сегодня является действительно одной из самых сильных в мире.
В соцсети Марков назвал несколько причин этого. По его словам - это сильная идеологическая "накачка" украинских солдат и жёсткий идеологический контроль над силовыми структурами и населением Украина со стороны властей.
По мнению Маркова, в основе украинской армии — русский солдат, которого заставили воевать против России и русских, а офицерский костяк с 2014 года за восемь лет подвергся глубокой нацификации, и готов и убивать и умирать и посылать на смерть своих русских солдат.
Марков пишет в соцсети, что армия Украины использует сильнейшую современную тактику - мирное население как заложники, как живой щит. Эксперт заметил, что ВСУ могут позволить себе совершать любые военные преступления в любых масштабах, в США и Евросоюз простят им все.
Политолог также подчеркнул, что вся самая сильная космическая и цифровая разведка в мире, США и всех стран НАТО, сейчас работает на армию Украины, - сообщает "Свободная пресса".
"Армия Украины это супер современная армия ХХI века. Это прокси армия США. Она создана США. Она управляется США. Она воюет в интересах США", - заключил Сергей Марков.