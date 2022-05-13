Зеленский: Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию республик Донбасса

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13 мая 2022, 16:57

Президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Украина никогда не признает Крымский полуостров частью Российской Федерации и не согласится на автономный статус республик Донбасса. На это, как передает РИА Новости, указал президент соседней страны Владимир Зеленский.

«Зеленский заявил, что Украина никогда не признает Крым частью России и не согласится на автономию ДНР и ЛНР», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что руководитель министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала другие государства «Большой семерки» не отменять ограничительные меры в отношении Москвы до полного вывода ее войск с украинской территории и заключения мира.