Посол ЛНР в Москве Мирошник о планах Киева увеличить численность армии: Украина вкладывается «живым товаром»

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14 мая 2022, 08:12

Родион Мирошник, фото: vk.com/miroshnik1974

Посол Луганской народной республики в Москве Родион Мирошник прокомментировал планы киевских властей нарастить численность армии Украины до одного миллиона человек, которые огласил глава украинского Минобороны Алексей Резников.

Родион Мирошник в связи с этим выразил мнение, что киевские власти не думают о собственной стране.

В своем Telegram-канале посол ЛНР заявил, что в сделку под названием "война на Украине" вкладывались с нескольких сторон - США&UK и ко. По словам Мирошника, США, Великобритания и другие западные страны предоставляют вооружение, боекомплекты и деньги на выживание.

"А Украина вкладывается «живым товаром» - поставит пушечное мясо", - написал посол. Он напомнил последнюю информацию о помощи Запада Украине: президент США Джо Байден намерен дать 40 млрд долларов, страны-члены G7 заявили о 30 млрд евро. "Вот и Украина выставляет один миллион человеческих жизней. Убитая и разрушенная страна не в счёт, никто из них там жить все равно не собирается", - отметил Родион Мирошник.