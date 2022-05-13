Представитель Белого дома Псаки в последний рабочий день некорректно ответила на вопрос журналистов

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13 мая 2022, 21:24 Источник: РИА "Новости"

Джен Псаки, Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки в последний рабочий день в пятницу, 13 мая, дала неоднозначный ответ на вопрос про нехватку детских молочных смесей в Соединенных Штатах Америки.

В рамках брифинга один из журналистов поинтересовался у Джен Псаки, что делать родителям, если они не могут найти молочную смесь, которая требуется для питания малышей. Пресс-секретарь Белого дома ответила, что если здоровье ребенка находится в опасности, необходимо срочно обратиться к педиатру.

Как сообщают журналисты, некоторые американцы сочли данный ответ циничным и подумали, что Джен Псаки просто отмахнулась от серьезного вопроса формальной и ничего не объясняющей фразой.