Псаки: США считают наиболее конструктивным в сложившейся ситуации оказание военной помощи Украине

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10 мая 2022, 22:57 Источник: РИА "Новости"

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Shawn Thew - Pool via CNP/globallook.com

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во вторник заявила, что власти США считают в сложившейся ситуации наиболее конструктивной поддержку Украины в переговорах с Россией и военную помощь Киеву.

Джен Псаки в рамках брифинга подчеркнула, что Вашингтон чувствует – наиболее конструктивно сейчас оказывать украинской стороне поддержку как за столом переговоров, так и в военном смысле.

Таким образом официальный представитель Белого дома прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что Россия якобы не имеет выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины, а также объяснила, по какой причине Вашингтон не взаимодействует с Москвой напрямую для разрешения конфликта.