Псаки: США считают наиболее конструктивным в сложившейся ситуации оказание военной помощи Украине

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки во вторник заявила, что власти США считают в сложившейся ситуации наиболее конструктивной поддержку Украины в переговорах с Россией и военную помощь Киеву.
Джен Псаки в рамках брифинга подчеркнула, что Вашингтон чувствует – наиболее конструктивно сейчас оказывать украинской стороне поддержку как за столом переговоров, так и в военном смысле.
Таким образом официальный представитель Белого дома прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена, который ранее заявил, что Россия якобы не имеет выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины, а также объяснила, по какой причине Вашингтон не взаимодействует с Москвой напрямую для разрешения конфликта.