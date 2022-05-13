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Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы

, 20:22 Источник: РИА "Новости"

Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы
официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня российская оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала три украинских командных пункта.

По словам Игоря Конашенкова, российская авиация также поразила 52 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также ликвидировали пять украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях.

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