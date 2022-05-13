Российская авиация за день уничтожила три украинских командных пункта и 52 района сосредоточения живой силы

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня российская оперативно-тактическая и армейская авиация ликвидировала три украинских командных пункта.
По словам Игоря Конашенкова, российская авиация также поразила 52 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия РФ уничтожили 17 пунктов управления, 370 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также ликвидировали пять украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях.