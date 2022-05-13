Кабмин ФРГ: Шольц во время разговора с Путиным призвал его к прекращению огня на Украине

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13 мая 2022, 15:11 Источник: ТАСС

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, Mika Savolainen/dpagloballook.com

Во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал его к скорейшему прекращению огня и разрешению украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщил официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт.

Он подчеркнул, что при обсуждении гуманитарной ситуации в Украине в связи с российской военной операцией, Шольц «настаивал на том, чтобы как можно скорее были достигнуты прекращение огня и прогресс в поиске дипломатического решения конфликта».

Кроме того, как сообщил Хебештрайт, главы государств обсудили ситуацию на мировом рынке продовольствия, которая ухудшилась в связи с конфликтом.

«Канцлер напомнил о том, что на России лежит особая ответственность в этом вопросе», - сказал представитель германского кабмина.

Тем временем в пресс-релизе Кремля по итогам разговора глав государств говорится, что, по оценке Владимира Путина, российско-украинские переговоры «по сути заблокированы Киевом».