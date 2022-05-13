Путин и Шольц по телефону обсудили ситуацию вокруг Украины

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13 мая 2022, 13:49 Источник: Сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

В пятницу состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщает пресс-служба Кремля. Подчеркивается, что разговор состоялся по инициативе германской стороны.

Как говорится в сообщении, главы государств обсудили ситуацию вокруг Украины «с акцентом на гуманитарные аспекты». Владимир Путин рассказал о задачах военной спецоперации и мерах «по обеспечению безопасности мирных жителей» - в частности, об эвакуации гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» при участии представителей ООН и Красного Креста.

Разговор коснулся и переговоров между Россией и Украиной.

«Дана принципиальная оценка состояния дел на российско-украинских переговорах, которые по сути заблокированы Киевом», - говорится в сообщении.

Путин и Шольц договорились о продолжении диалога.

Ранее Шольц заявил, что «нельзя допустить победы» российской армии на Украине.