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Полянский заявил, что Россия требует от США объяснений по военно-биологической деятельности на Украине

, 19:32 Источник: РИА "Новости"

Полянский заявил, что Россия требует от США объяснений по военно-биологической деятельности на Украине
лаборатория, pixabay.com

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия требует от Соединенных Штатов Америки разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на украинской территории.

Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что власти США не представили никаких данных и разъяснений в отношении реальных целей биологической деятельности на территории Украины. Дипломат заметил, что в Вашингтоне пытаются делать вид, что не происходит ничего серьезного.

Полянский отметил, что Россия данную тему так не оставит – Соединенным Штатам придется предоставить конкретные  объяснения.

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