Полянский заявил, что Россия требует от США объяснений по военно-биологической деятельности на Украине

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия требует от Соединенных Штатов Америки разъяснений по преступной военно-биологической деятельности Вашингтона на украинской территории.
Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что власти США не представили никаких данных и разъяснений в отношении реальных целей биологической деятельности на территории Украины. Дипломат заметил, что в Вашингтоне пытаются делать вид, что не происходит ничего серьезного.
Полянский отметил, что Россия данную тему так не оставит – Соединенным Штатам придется предоставить конкретные объяснения.