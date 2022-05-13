Сотрудник ООН Маркрам заявил, что в организации не осведомлены о биологической программе на Украине

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13 мая 2022, 17:38 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Томас Маркрам заявил, что у организации по-прежнему нет информации о том, что на Украине проводилась военно-биологическая деятельность.

Томас Маркрам подчеркнул, что ранее заместитель генсека Организации Объединенных Наций Изуми Накамицу заявила, что ООН не располагает данными о военно-биологической деятельности на украинской территории. К настоящему моменту данная ситуация не изменилась.

Постпред России при организации Василий Небензя, комментируя вышеуказанное высказывание, отметил, что Киев в соответствии с международными обязательствами должен был предоставлять в ООН информацию о военно-биологической деятельности, однако, очевидно, этого не делал.