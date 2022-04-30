Россия пригласит замгоссекретаря США Нуланд в рамках расследования по теме американских биолабораторий на Украине

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30 апреля 2022, 13:11 Источник: ТАСС

лаборатория, pixabay.com

Глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что замгоссекретаря США Викторию Нуланд пригласят в рамках расследования по теме биолабораторий на Украине.

Отмечается, что на заседание парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине будут приглашены официальные лица США и представители организаций, которые имеют отношение к военно-биологической деятельности на украинской территории.

В состав комиссии, о которой идет речь вошли четырнадцать российских депутатов и четырнадцать сенаторов. Ее сопредседателями стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая и вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.