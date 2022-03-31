Постпред Гатилов заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

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31 марта 2022, 22:00 Источник: РИА "Новости"

лаборатория, pixabay.com

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в четверг, 31 марта, что Германия проводила на территории Украины собственную военно-биологическую программу.

Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению подчеркнул, что целью вышеуказанной программы являлось изучение потенциала смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. Речь, в частности, идет о конго-крымской геморрагической лихорадке.

Дипломат уточнил, что действия ФРГ несут такую же угрозу, как работа США в этом направлении, и требуют детального анализа. По словам Гатилова, проект финансировали МИД ФРГ и бундесвер.