Постпред Гатилов заявил, что Германия реализовывала на Украине собственную биологическую программу

Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов заявил в четверг, 31 марта, что Германия проводила на территории Украины собственную военно-биологическую программу.
Геннадий Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению подчеркнул, что целью вышеуказанной программы являлось изучение потенциала смертельно опасных заболеваний в условиях Восточной Европы. Речь, в частности, идет о конго-крымской геморрагической лихорадке.
Дипломат уточнил, что действия ФРГ несут такую же угрозу, как работа США в этом направлении, и требуют детального анализа. По словам Гатилова, проект финансировали МИД ФРГ и бундесвер.