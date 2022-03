Американские биолаборатории в Незалежной работали для обеспечения культурной и экономической независимости Украины от России

Аргументы Недели → Армия 13+

Минобороны опубликовало переписку сына действующего Президента США с сотрудниками Управления по снижению угрозы Минобороны США и подрядных организаций Пентагона на Украине. Наличие указанных материалов подтверждают западные СМИ. Содержание писем показывает, что Хантер Байден сыграл важную роль в финансировании проведения работ с патогенами на территории Украины, обеспечив привлечение значительных денежных средств для компаний «Black and Veach» и «Metabiota». Украина также занималась. разработкой средств доставки биологического оружия.

Опубликованная переписка свидетельствует о том, что истинные цели Пентагона на Украине далеки от научных. Так, в одном из писем вице-президент «Metabiota» отмечает, что деятельность компании будет направлена на обеспечение «…культурной и экономической независимости Украины от России…», что довольно странно для биотехнологической компании.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил: «Сегодня у нас есть возможность привести фамилии конкретных должностных лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Одной из ключевых фигур является Роберт Поуп – на тот момент сотрудник DTRA и директор Программы по совместному снижению угрозы, целью которой являлось втягивание государств постсоветского пространства в военно-биологическую деятельность. Он же - автор идеи создания в Киеве Центрального депозитария особо опасных микроорганизмов. своем письме министру здравоохранения Ульяне Супрун (кстати, гражданки США) Поуп высоко оценивает деятельность главы Минздрава Украины, особо отмечая обеспечение допуска американских специалистов на украинские биообъекты и начало работ по формированию депозитария микроорганизмов».

Координацией военно-биологических проектов на территории Украины и подбором исполнителей руководила Джоанна Уинтрол, глава офиса DTRA на Украине. Под ее непосредственным контролем были реализованы американские проекты UP-4, UP -6, UP -8 по изучению смертельно опасных патогенов, включая сибирскую язву, Конго-Крымскую лихорадку, лептоспироз. В продолжение - Украинское подразделение компании «Black and Veach», которое возглавляет Лэнс Липпенкотт. Он же является основным контактным лицом для должностных лиц министерства обороны и министерства здравоохранения Украины. Компания работает в интересах Пентагона с 2008 г. в рамках проектов по изучению потенциально опасных биоагентов. В их числе проект UP-1 по изучению риккетсий и вируса клещевого энцефалита у членистоногих на северо-западе Украины. В целях глобального контроля за биологической обстановкой в ходе проекта UP-2 компания внедряла на украинских биообъектах систему удаленного мониторинга заболеваемости туляремией и сибирской язвой.

Кириллов напомнил: «Такая деятельность закончилась тем, что все патогенные биоматериалы из хранилища в начале февраля 2022 года были вывезены военно-транспортным самолетом в США через Одессу».

Вопросы биомониторинга и передачи информации курировал Девид Мустра, который тесно связан с другим подрядчиком Пентагона – компанией «Metabiota». Ранее он руководил военно-биологическими проектами на Украине и в Восточной Европе в рамках Программы по совместному снижению угрозы. Необходимо отметить, что деятельность компании «Black and Veach» вызывала множество вопросов даже у украинских спецслужб. Так, еще в 2017 году херсонское управление СБУ в своей докладной записке указывало: «…в последнее время актуализировалась потенциальная угроза ухудшения эпидемической ситуации в нашей стране, обусловленная намерениями DTRA через компанию «Black and Veach» установить контроль за функционированием микробиологических лабораторий Украины, проводящих исследования возбудителей особо опасных инфекций, которые могут использованы для создания или модернизации новых типов биологического оружия…».

Компания «Metabiota» известна своими разработками по прогнозированию вспышек инфекционных заболеваний. Кроме того, она привлекалась Пентагоном к моделированию эпидситуации на постсоветском пространстве. На территории Украины «Metabiota» была представлена Мери Гуттиери - вице-президентом компании и доверенным лицом Хантера Байдена, что подтверждается материалами их переписки.

Вопросы модернизации лабораторий курировал Скотт Торнтон. Кроме того, он консультировал местный персонал по вопросам обращения с особо опасными патогенами в рамках украинских проектов DTRA.

Полученная информация демонстрирует непосредственное участие американского военного ведомства и их подрядчиков в планировании и реализации проектов Пентагона на территории Украины. Перечисленные должностные лица должны ответить на вопросы об истинных целях этих работ.

Кириллов также сказал: «Ранее мы обращали внимание на факты разработки в США технических средств доставки и применения биологического оружия. Так, агентством США по патентам и товарным знакам был выдан документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат для распространения зараженных насекомых в воздухе. В описании к патенту указано, что с помощью данного устройства войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США».

В других патентах, которые представлены на слайде, показаны различные типы боеприпасов для доставки химических и биологических рецептур. В их описании отмечены характеристики: «…низкая удельная стоимость поражения и отсутствие необходимости контакта с живой силой противника…». Это соответствует реализуемой Вашингтоном концепции «бесконтактной войны». Показана возможность снаряжения капсул отравляющими, радиоактивными, наркотическими веществами, а также возбудителями инфекционных заболеваний. Указанные документы попали в поле зрения общественности в связи с расследованием деятельности еще одного биологического проекта Пентагона – центра имени Лугара в Тбилиси.

В 2018 году МИД России обращался в Государственный департамент США с просьбой дать правовую оценку разработки подобных технических устройств с позиций соблюдения Конвенций о запрещении химического и биологического оружия. Американская администрация ограничилась формальной отпиской, цинично поблагодарив российскую сторону за привлечение внимания к данному вопросу и указав, что «…разработка и производство биологического и химического оружия запрещены национальным законодательством, однако решение выдать патент не нарушает обязательств США по КБТО и КЗХО…».

В контексте вышеизложенного обращает на себя внимание запрос украинского предприятия «Мотор Сич» к турецкому производителю беспилотных летательных аппаратов «Байрактар». Хочу подчеркнуть, что данный документ датирован 15 декабря 2021 г. Его суть: есть ли возможность оснащения данного БПЛА системами и механизмами распыления аэрозолей ёмкостью свыше 20 литров.

При дальности полета такого БПЛА – до 300 км и снаряжении емкостей биологическими рецептурами – создается реальная угроза крупномасштабного применения биологического оружия на территории Российской Федерации. Фактически, речь идет о разработке киевским режимом технических средств доставки и применения биологического оружия с возможностью их использования против Российской Федерации.

Важным результатом спецоперации российских Вооруженных Сил стало прекращение деятельности пяти киевских биолабораторий, в которых проводились работы с возбудителями сибирской язвы, туляремии, бруцеллеза, холеры, лептоспироза, африканской чумы свиней. Часть коллекции была вывезена в США, оставшиеся штаммы экстренно уничтожены в соответствии с Приказом Минздрава Украины от 24 февраля.

Подтверждены факты участия указанных лабораторий в проведении работ по заказу американского военного ведомства. На одном из таких биообъектов – Центре общественного здоровья Минздрава Украины –проводилась реализация сразу нескольких проектов UP с общим объемом финансирования более 30 млн. долларов.

Есть документ, подписанный главой этического комитета указанного Центра 12 июня 2019 года в рамках проекта UP -8. Документ свидетельствуют о проведении исследований с неизвестным риском для жизни и здоровья участников, а также сокрытии личности испытуемых. Напоминаем, что программа исследований данного проекта предполагает лишь стандартную процедуру отбора крови. Возникает вопрос: о каких опасных для жизни испытаниях идет речь, если документом предписано, что «…о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых – в течение 24 часов…»?

Не исключено, что официальная программа исследований – это лишь «видимая часть айсберга», при этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-Крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза. Подобное пренебрежительное отношение к гражданам Украины хорошо характеризует прагматичный подход США к организации военно-биологических исследований. Развивающиеся страны рассматриваются как полигон для испытаний компонентов биологического оружия и лекарственных средств.

Вновь поступающие документы свидетельствуют о фактическом нарушении США и Украиной обязательств в рамках статьи 4 КБТО и Резолюции Совбеза ООН № 1540 от 28 апреля 2004 года.