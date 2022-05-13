Политолог Сергей Марков: «Независимая комиссия ООН не является независимой»

Аргументы Недели → Политика 13+

13 мая 2022, 17:43

Сергей Марков считает, что военные преступления были со стороны Киева. Об это он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».



«США и союзники по НАТО смоги установить контроль над рядом структур ООН и убили, украли их независимость. В результате они стали заниматься фальсификацией расследования. Наиболее яркий пример - Организация о запрете химического оружия, которая отказалась рассматривать очевидные факты того, что спецслужбы США и Британии фальсифицировали применение химического оружия массового поражения в Хан-Шейхуне».

«Военные преступления были совершены в массовом порядке вооруженными структурами, подчиненными киевскому репрессивному режиму. Они в массовом порядке используют мирных жителей в качестве живого щита. Там происходят массовые расстрелы, как например в Буче. Наиболее вероятно, что мирные жители Бучи были расстреляны Нацгвардией Украины за то, что мирные жители принимали гуманитарную помощь армии России, в то время, когда киевский режим запретил такую же гуманитарную помощь принимать. Кроме того, известны массовые случаи пыток и издевательств над российскими военнопленными».



Ранее постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что Россия не может доверять результатам расследования независимой комиссии Совета ООН по правам человека о возможных военных преступлениях совершенных в контексте специальной военной операции РФ на Украине.