Американский конгрессмен Госар выступил против оказания помощи Украине

Республиканец, член Палаты представителей США от штата Аризона Пол Госар назвал бесполезной тратой средств деньги, которые американское правительство планирует направить на поддержку Украины.
Пол Госар заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в прошлом году "каким-то образом заработал сто миллионов долларов". Конгрессмен задался вопросом, куда в реальности пойдет большая часть средств, напаравленных Киеву Вашингтоном.
"Мы не должны посылать и цента", – заключил Госар.
Напомним, ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал голосование по выделению Украине 40 миллиардов долларов.