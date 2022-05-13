Зеленский подверг критике попытку Макрона найти компромисс между РФ и Украиной

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13 мая 2022, 15:09 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках разговора с представителями массовой информации подверг критике попытку главы Франции Эммануэля Макрона найти выход из ситуации между Москвой и Киевом.

Владимир Зеленский выразил мнение, что не следует искать "выход для России", а также добавил что Эммануэль Макрон "зря это делает".

Украинский лидер обратил внимание на то, что глава Франции хотел добиться тех или иных результатов в посредничестве между Москвой и Киевом, однако не смог этого сделать, причем якобы это произошло из-за позиции РФ.