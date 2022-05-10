Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риски мирового продовольственного кризиса

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 мая, обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, а также риск возникновения мирового продовольственного кризиса.
В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин подчеркнули свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, а также согласились с тем, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее.
Президент Франции и председатель КНР также поделились мнениями о возможности развития продовольственного кризиса в мире.