Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и риски мирового продовольственного кризиса

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10 мая 2022, 22:01 Источник: РИА "Новости"

президент Франции Эммануэль Макрон, Alexis Sciard/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник, 10 мая, обсудили текущую ситуацию вокруг Украины, а также риск возникновения мирового продовольственного кризиса.

В Елисейском дворце сообщили, что Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин подчеркнули свою приверженность территориальной целостности и суверенитету Украины, а также согласились с тем, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее.

Президент Франции и председатель КНР также поделились мнениями о возможности развития продовольственного кризиса в мире.