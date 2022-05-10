Президент Франции Макрон обсудит 10 мая с премьером Венгрии Орбаном эмбарго на российскую нефть

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10 мая 2022, 10:23 Источник: ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Венгрии Виктор Орбан, Attila Volgyi/globallook.com

Во вторник ожидается телефонный разговор президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Главным предметом обсуждения будет эмбарго на поставки российской нефти, сообщил 10 мая в эфире телеканала LCI госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Клеман Бон.

В настоящее время в Евросоюзе обсуждается шестой пакет санкций против РФ, который должен включать в себя запрет на поставки российской нефти. Для согласования пакета нужно одобрение всех стран ЕС, однако Венгрия блокирует предложение об эмбарго. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для его страны эмбарго «равносильно атомной бомбе».

«Президент [Франции] сегодня проведет телефонные переговоры с Виктором Орбаном, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами ЕС, чтобы найти решение по сложившейся ситуации», - заявил Бон.

Он также выразил надежду, что очередной пакет санкций в отношении России будет согласован «в ближайшие дни».