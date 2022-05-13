Басурин: военные ДНР и России не проводят зачистку «Азовстали», а применяют тактику «сдавливания» украинских боевиков

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13 мая 2022, 13:30

Официальный представитель НМ ДНР Эдуард Басурин

Военные Донецкой народной республики и Вооруженных сил РФ в настоящее время не проводят зачистку металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, а применяют тактику «сдавливания» засевших на территории предприятия украинских националистов.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в пятницу, 13 мая, заявил, что сейчас союзные силы улучшают позиции войск. «Сдавливание, удавка – назовем так. Чтобы было как можно меньше у них мест, из которых они из подвалов могли вылезать. Уничтожаются огневые точки, но мы не говорим о зачистке», — цитирует Басурина Общественная служба новостей.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук ранее заявила, что Турция выступит посредником на переговорах Киева и Москвы о выводе украинских военных с «Азовстали».