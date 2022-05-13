Лавров: Украина в контактах с РФ отмечает, что готова к внеблоковому и нейтральному статусу, несмотря на публичные заявления Киева

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13 мая 2022, 11:06

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

Украина в контактах с Российской Федерацией отмечает, что готова к внеблоковому и нейтральному статусу, несмотря на публичные заявления Киева. Об этом, как передает ТАСС, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Украина в контактах с РФ заявляет, что готова обрести внеблоковый и нейтральный статус, несмотря на публичные заявления руководства страны, заявил Лавров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Как сообщалось ранее в пятницу, Сергей Лавров указал, что «безобидность» желания киевской стороны получить членство в Европейском союзе вызывает сомнения на фоне превращения данного объединения в агрессивного игрока.