Лавров: «безобидность» желания Украины вступить в Евросоюз вызывает сомнения на фоне его превращения в агрессивного игрока

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13 мая 2022, 10:53

Глава МИД России Сергей Лавров, MFA Russia / globallookpress.com

«Безобидность» желания киевской стороны получить членство в Европейском союзе вызывает сомнения на фоне превращения данного объединения в агрессивного игрока. На это, как информирует РИА Новости, указал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Лавров заявил, что Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Украины вступить в ЕС», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Как сообщалось ранее сегодня, российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована с помощью переговоров.