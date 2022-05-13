Лавров: «безобидность» желания Украины вступить в Евросоюз вызывает сомнения на фоне его превращения в агрессивного игрока

«Безобидность» желания киевской стороны получить членство в Европейском союзе вызывает сомнения на фоне превращения данного объединения в агрессивного игрока. На это, как информирует РИА Новости, указал глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
«Лавров заявил, что Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Украины вступить в ЕС», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.
Как сообщалось ранее сегодня, российский постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована с помощью переговоров.