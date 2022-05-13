Постпред России при ЕС Чижов: ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована путем переговоров

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13 мая 2022, 09:10

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, Mission of Russia EU / globallookpress.com

Ситуация, которая сложилась на Украине, в конечном счете будет урегулирована путем переговоров. Такое заявление, как информирует ТАСС, сделал Владимир Чижов, постоянный представитель России при Европейском союзе.

«Военная спецоперация России на Украине, возможно, не идет так быстро, как некоторые хотели бы в РФ, но она проводится по графику, заявил постпред Чижов», — указывается в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Также дипломат отметил, что ситуация на Украине в конечном счете будет урегулирована с помощью переговоров.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что Москва согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса своего региона.