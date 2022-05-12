Матвиенко: Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса региона

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12 мая 2022, 17:10

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, Federation Council of Russia / globallookpress.com

Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса данного региона. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.

«Матвиенко заявила, что Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса своей территории. На жителей никто не давит, добавила Матвиенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в четверг, херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов указал, что возвращение региона под контроль Украины исключено.