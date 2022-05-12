Матвиенко: Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса региона

Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса данного региона. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, сделала Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации.
«Матвиенко заявила, что Россия согласится с решением, которое примут жители Херсонской области относительно будущего статуса своей территории. На жителей никто не давит, добавила Матвиенко», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в четверг, херсонский вице-губернатор Кирилл Стремоусов указал, что возвращение региона под контроль Украины исключено.