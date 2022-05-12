Вице-губернатор Стремоусов: возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено

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12 мая 2022, 09:42 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Флаг Украины на фоне здания Верховной Рады, Volodymyr Tarasov / globallookpress.com

Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено. Соответствующее заявление, как информирует Telegrram-канал РИА Новости, сделал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Как сообщалось ранее сегодня, херсонский вице-губернатор указал, что область попросит президента Владимира Путина о присоединении к РФ после завершения интеграционных процессов.