Вице-губернатор Стремоусов: возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено

Возвращение Херсонской области под контроль Украины исключено. Соответствующее заявление, как информирует Telegrram-канал РИА Новости, сделал заместитель председателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область не свернет с курса интеграции в состав России, возвращение под контроль Украины исключено, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации региона Стремоусов», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.
Как сообщалось ранее сегодня, херсонский вице-губернатор указал, что область попросит президента Владимира Путина о присоединении к РФ после завершения интеграционных процессов.