Стремоусов: Херсонская область попросит Путина о включении в состав РФ после завершения интеграционных процессов

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12 мая 2022, 07:53 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, когда регион обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой о включении в состав страны.

Кирилл Стремоусов уточнил, что к настоящему моменту сроки подготовки данного обращения не установлены, однако речь идет об обозримой перспективе. Подчеркивается, что это произойдет после завершения всех интеграционных процессов, когда Херсонская область будет готова стать полноценным регионом РФ.

Стремоусов заметил, что в настоящий момент приоритетными направлениями являются выстраивание структуры власти, восстановление экономики и жизнедеятельности области, а также переход на стандарты законодательства Российской Федерации.