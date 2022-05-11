Политолог Александр Асафов: «О вхождении Херсонской области в состав РФ нужно спрашивать народ»

Аргументы Недели → Мнение 13+

11 мая 2022, 16:16

Александр Асафов считает, что до завершения спецоперации этот вопрос не очень актуален. Об этом он сказал в интервью изданию «Аргументы недели».

«Судя по заявлению Пескова, да и по правовой логике, конечно, основания понятны для подобного решения. Но есть и правовая сторона вопроса, которую необходимо проработать. Я не припомню в Конституции РФ возможность такого вхождения без плебисцитарных процедур. Нужно спрашивать народ. И Песков в этом смысле прав».

«Если предположить, что такие решения приняты и пройдены необходимые процедуры, и Херсонская область входит в каком-то статусе в состав существующего федерального округа… Я думаю, что до завершения спецоперации этот вопрос не очень актуален, так как идет переговорный процесс, в рамках которого эти вещи будут учитываться. И до завершения операции я бы не рассматривал такие обстоятельства, хотя вероятность сейчас есть всего. Я думаю, что никаких серьезных рисков, если исключить риски, которые связаны с боевыми действиями, в принципе нет».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал юридически четко решить вопрос вхождения Херсонской области в состав России.

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