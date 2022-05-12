Белорусский телеграм-канал «Пул Первого» узнал, что Лукашенко летит в Москву на переговоры с Путиным перед саммитом ОДКБ

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12 мая 2022, 16:05 Источник: Интерфакс

Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг во второй половине дня летит в Москву. По информации близкого к пресс-службе белорусского президента телеграм-каналу "Пул Первого", Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и примет участие в саммите стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

В четверг, 12 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что юбилейный саммит пройдет в Москве 16 мая. По информации спикера Кремля, 16 мая по случаю 30-летия ОДКБ состоится саммит государств - членов организации в Москве. Это будет и встреча лидеров, и их отдельное общение в формате рабочего завтрака.

Авторы канала Пул Первого полагают, что повестка юбилейного саммита будет рабочая, а самое интересное традиционно будет происходить "в кулуарах и беседах в формате тет-а-тет".

Ранее 5 мая президент Беларуси заявлял о скорой встрече с Путиным. В Кремле тогда подтвердили, что такая встреча готовится, и что в один день состоятся и двусторонние переговоры двух президентов, и их общение в формате саммита ОДКБ. Дату саммита тогда не назвали.



