Лукашенко заявил, что скоро встретится с Путиным

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5 мая 2022, 20:19 Источник: РИА "Новости"

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Alex Halada/ZUMAPRESS.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшее время встретится с главой РФ Владимиром Путиным, а также заявил, что знает, кто организовал "показуху" в украинском городе Буча.

Американский журналист – сотрудник Associated Press – коснулся в рамках беседы с Александром Лукашенко темы провокаций в Буче и попросил белорусского президента передать Владимиру Путину, что "это пора прекратить".

Политик заверил представителя СМИ, что передаст президенту России его слова, поскольку в ближайшее время они встретятся. Лукашенко, однако, призвал Запад "прекратить врать" и уточнил, что "показуху" в Буче в основном организовали "англичане".

Глава Белоруссии заметил, что эти люди прибыли на автомобилях, номера которых уже переданы российской стороне, из Львова, провели съемку, а затем вбросили снимки в информационное пространство. "Знаю, как это делается. Поэтому не надо говорить о Буче", – заключил Александр Лукашенко.