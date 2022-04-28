Аргументы Недели Политика 13+

AFP сообщает, что генеральный секретарь ООН Гутерреш посетил Бородянку и Бучу

, 14:23 Источник: РИА "Новости"

AFP сообщает, что генеральный секретарь ООН Гутерреш посетил Бородянку и Бучу
генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Информационное агентство France-Presse сообщило в четверг, 28 апреля, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетил населенные пункты Бородянка и Буча под Киевом.

Согласно последним данным, Антониу Гутерреш в минувшую среду прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Встречи состоятся сегодня.

Известно также, что генсек ООН планирует посетить город Ирпень, который находится в окрестностях украинской столицы.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram