AFP сообщает, что генеральный секретарь ООН Гутерреш посетил Бородянку и Бучу

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28 апреля 2022, 14:23 Источник: РИА "Новости"

генсек ООН Антониу Гутерреш, Loey Felipe/XinHua

Информационное агентство France-Presse сообщило в четверг, 28 апреля, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетил населенные пункты Бородянка и Буча под Киевом.

Согласно последним данным, Антониу Гутерреш в минувшую среду прибыл в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Министерства иностранных дел страны Дмитрием Кулебой. Встречи состоятся сегодня.

Известно также, что генсек ООН планирует посетить город Ирпень, который находится в окрестностях украинской столицы.