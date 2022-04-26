Путин: Россия знает, кто и какими средствами готовил провокацию в Буче

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26 апреля 2022, 20:44 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что РФ столкнулась с провокацией в украинском городе Буча и подчеркнул, что Москва не имеет к ней никакого отношения.

Владимир Путин в рамках переговоров с Антониу Гутеррешем с сожалением отметил, что после того, как Россия достаточно ясно показала намерения создать благоприятные условия для продолжения переговоров с украинской стороной, произошла провокация в Буче.

Глава государства уточнил, что российская армия не имеет к случившемуся никакого отношения. Президент РФ добавил, что Москва знает, кто и какими средствами готовил данную провокацию.