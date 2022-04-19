МИД РФ: Москва не намерена инициировать в ООН расследование событий на Украине, так как сомневается в непредвзятости следствия

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19 апреля 2022, 09:21 Источник: Telegram-канал РИА Новости

Здание МИД России в Москве, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Москва не собирается инициировать в ООН расследование событий на Украине, поскольку сомневается в непредвзятости следствия. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Российской Федерации.

«Россия не намерена инициировать в ООН вопрос о проведении международного расследования событий на Украине, в том числе в Буче, потому что сомневается в непредвзятости следствия», — процитировал Telegram-канал РИА Новости главу департамента международных организаций МИД РФ Петра Ильичева.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Киев распространяет ложные сведения о попытках прорыва украинских сил из металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе с целью поддержания морального духа своих военных.