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Басурин: Киев распространяет ложные данные о попытках прорыва сил Украины из «Азовстали», чтобы поддержать моральный дух военных

, 15:06

Басурин: Киев распространяет ложные данные о попытках прорыва сил Украины из «Азовстали», чтобы поддержать моральный дух военных
Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Киев распространяет ложные сведения о попытках прорыва сил Украины из металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе, чтобы поддержать моральный дух своих военных. Об этом заявил Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ДНР.

«Информация о попытках прорыва украинских военных с территории "Азовстали" в Мариуполе ложная, она распространяется украинской стороной для поддержания морального духа своих военнослужащих», — процитировал Басурина Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня сообщалось, что министерство обороны России опубликовало видео, на котором запечатлена работа расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады армии Украины.

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