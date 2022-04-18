Минобороны России выложило видео работы расчетов ОТРК «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Украины

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлена работа расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Данный ролик появился в Telegram-канале ведомства.
«Информация о целях была получена по разведывательным каналам и подтвердилась при проверке и уточнении имеющихся данных техническими средствами разведки», — отметили в МО.
Согласно сведениям, приведенным министерством, высокоточным ударом были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ.
Ранее в понедельник сообщалось, что МВД ДНР продемонстрировало видео артиллерийской атаки по украинской группировке, которая направлялась из морского порта Мариуполя к металлургическому комбинату «Азовсталь».