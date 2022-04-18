Минобороны России выложило видео работы расчетов ОТРК «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Украины

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18 апреля 2022, 14:36

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлена работа расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по уничтожению командного пункта механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Данный ролик появился в Telegram-канале ведомства.

«Информация о целях была получена по разведывательным каналам и подтвердилась при проверке и уточнении имеющихся данных техническими средствами разведки», — отметили в МО.

Согласно сведениям, приведенным министерством, высокоточным ударом были ликвидированы командный пункт, вооружение и военная техника с личным составом подразделения ВСУ.

Ранее в понедельник сообщалось, что МВД ДНР продемонстрировало видео артиллерийской атаки по украинской группировке, которая направлялась из морского порта Мариуполя к металлургическому комбинату «Азовсталь».