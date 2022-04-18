МВД ДНР показало видео артудара по группировке ВСУ, направлявшейся из морского порта Мариуполя к «Азовстали»

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18 апреля 2022, 12:40

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

МВД Донецкой народной республики продемонстрировало видео артиллерийского удара по группировке Вооруженных сил Украины, которая направлялась из морского порта города Мариуполя к металлургическому комбинату «Азовсталь». Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Подразделения ДНР при поддержке ВС РФ нанесли удар по группировке ВСУ, направлявшейся из морского порта Мариуполя к “Азовстали”», — прокомментировал выложенные кадры TG-канал.

В процитированной публикации говорится, что порядка 400 киевских военных и 65 единиц техники, выстроившись в колонну, планировали переправиться на Левый берег и воссоединиться с националистическим батальоном «Азов» (запрещен в России). В результате артиллерийского удара погибли и получили ранения до 150 военных ВСУ.

Как сообщалось ранее, министерство обороны России заявило, что на сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек.