Минобороны России: на сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек

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18 апреля 2022, 12:11

Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек. Об этом говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале министерства обороны Российской Федерации.

«Минобороны России располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников. На сегодня реальные задокументированные безвозвратные потери украинской стороны составляют 23 367 человек», — указывается в посте.

Ранее в понедельник сообщалось, что МО разместило в сети списки украинских военнослужащих и наемников, погибших в ходе специальной операции Москвы.