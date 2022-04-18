Минобороны России опубликовало списки украинских военных и наемников, погибших в ходе спецоперации

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18 апреля 2022, 11:45

Украинский военный, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало списки украинских военнослужащих и наемников, которые погибли в ходе специальной операции Москвы. Об этом проинформировал ТАСС.

«Минобороны РФ опубликовало списки погибших в ходе специальной военной операции украинских военных и наемников», — говорится в посте, появившемся сегодня в Telegram-канале агентства.

Данные о потерях киевской стороны размещены в TG-канале МО.

Москва осуществляет спецоперацию на территории соседнего государства с 24 февраля. Ранее в понедельник сообщалось, что российская армия ликвидировала с помощью ракет «Искандер» четыре склада вооружения и украинской техники и три района сосредоточения живой силы противника.