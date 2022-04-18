Армия РФ уничтожила «Искандерами» четыре склада вооружения и украинской техники и три района сосредоточения живой силы противника

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18 апреля 2022, 10:44

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

Российская армия ликвидировала с помощью ракет «Искандер» четыре склада вооружения и украинской техники и три района сосредоточения живой силы противника. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

«ВС РФ уничтожили "Искандерами" четыре склада вооружения и украинской военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника», — процитировал заявление ведомства Telegram-канал ТАСС.

Ранее сегодня Народная милиция ДНР сообщила, что военные республики при поддержке российских ВКС уверенно продвигаются к территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе.