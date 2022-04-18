НМ ДНР: военные республики при поддержке ВКС России уверенно продвигаются к территории «Азовстали» в Мариуполе

Военные Донецкой народной республики при поддержке российских ВКС уверенно продвигаются к территории металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе. Об этом заявила Народная милиция ДНР.
«Военнослужащие Народной милиции ДНР при поддержке ВКС Российской Федерации уверенно продвигаются к территории завода "Азовсталь", возле которого был уничтожен укрепрайон ВСУ», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале НМ.
Как сообщалось ранее в понедельник, госсекретарь при министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон указал, что Париж не считает правильным применение термина «геноцид» к событиям, происходящим на Украине.