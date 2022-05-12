Верховная рада утвердила указ Зеленского о принудительном изъятии имущества РФ

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12 мая 2022, 14:00 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил днем в четверг, 12 мая, что парламент Украины утвердил указ президента страны Владимира Зеленского о принудительном изъятии имущества России.

Ранее украинский Совет национальной безопасности и обороны сообщил, что было принято решение о принудительном изъятии объектов собственности, которые принадлежат "Сбербанку России" и ВЭБ.РФ на Украине. Подчеркивалось, что изъятию также подлежат финактивы "дочек" Сбербанка и ВЭБ.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский 12 мая одобрил решение СНБОУ по вопросу национализации дочерних структур вышеуказанных организаций.