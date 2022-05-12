Президент Зеленский постановил национализировать «дочек» Сбербанка и ВЭБ.РФ на Украине

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12 мая 2022, 13:26

Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/ Globallookpress.com

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил в четверг, 12 мая, решение, принятое Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросу национализации дочерних структур российских Сбербанка и ВЭБ.РФ. Информацию сообщает RT со ссылкой на Верховную раду.

Текст указа гласит, что президент Украины утвердил принятое 11 мая решение СНБО о «принудительном изъятии на Украине прав собственности Российской Федерации и её субъектов». Принудительно можно изъять на Украине финансовые активы дочерних структур Сбербанка России и ВЭБ.РФ.

Теперь указ президента Зеленского должен утвердить парламент.

Ранее стало известно, что администрация Белгорода опровергла появившееся в интернете сообщение, согласно которому войска Украины заняли приграничное село Середа. Об этом пишет Telegram-канал РИА Новости.