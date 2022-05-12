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12 мая 2022, 10:22

Президент Финляндии Саули Ниинисте, IMAGO/Christian Spicker / globallookpress.com

Финский президент Саули Ниинисте и руководитель правительства страны Санна Марин в совместном заявлении поддержали решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «Украина.ру».

«Президент и премьер-министр Финляндии в совместном заявлении поддержали решение подать заявку на вступление в НАТО», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

Как сообщалось ранее в четверг, заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко указал на то, что Москва не будет оставаться безучастной, если Хельсинки присоединится к НАТО.