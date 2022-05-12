Финский президент Саули Ниинисте и руководитель правительства страны Санна Марин в совместном заявлении поддержали решение подать заявку на вступление в Североатлантический альянс. Соответствующую информацию разместил Telegram-канал «Украина.ру».
«Президент и премьер-министр Финляндии в совместном заявлении поддержали решение подать заявку на вступление в НАТО», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.
Как сообщалось ранее в четверг, заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко указал на то, что Москва не будет оставаться безучастной, если Хельсинки присоединится к НАТО.