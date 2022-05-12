Сенатор Пушков заявил, что представители властей Молдавии пытаются добиться присоединения страны к Румынии

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12 мая 2022, 07:12 Источник: Telegram

сенатор Алексей Пушков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сенатор Алексей Пушков выразил на своей страничке в соцсети Telegram мнение о том, что представители молдавских властей безуспешно пытаются дать старт процессу объединения страны с Румынией.

Алексей Пушков, комментируя результаты опроса, демонстрирующие, что больше половины жителей Молдавии высказались против отказа от независимости страны, отметил, что у прорумынской элиты бывшей советской республики не получается добиться даже видимости необходимого ей большинства голосов для того, чтобы начался процесс присоединения к Румынии.

По словам сенатора, большая часть граждан понимает, что если Молдавия войдет в состав Румынии, независимое государство превратится в "глубокую провинцию" другой страны.