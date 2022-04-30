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Депутат Верховного Совета Приднестровья Сафонов сообщил, что опасность конфликта в регионе отступила

, 17:35 Источник: ТАСС

Депутат Верховного Совета Приднестровья Сафонов сообщил, что опасность конфликта в регионе отступила
Снайпер оперативной группы российских войск в Приднестровье, MOD Russia/globallook.com

В Приднестровье уже несколько дней сохраняется спокойная обстановка, опасность того, что украинский конфликт затронет регион, миновала. Такое мнение высказал в субботу депутат ВС непризнанной республики Приднестровье Андрей Сафонов.

По его словам, важную роль в том, что конфликт не удалось разжечь, сыграла позиция России и Молдавии. Россия «предупредила провокаторов, что их действия не останутся безнаказанными». Президент Молдавии Майя Санду в свою очередь заявила, что заинтересована в сохранении мира и республика продолжит закупать российский газ, альтернативы которому у нее нет.

«Эти и другие заявления, действия Кишинева явно не исходят из целесообразности развязывать конфликт», - считает Сафонов.

Во вторник, 26 апреля, в Приднестровье был введен «красный» уровень террористической опасности в связи с рядом атак на территорию непризнанной республики.

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