Представитель Минэкономики ФРГ Айнхорн заявила, что «Северный поток-2» «умер»

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11 мая 2022, 16:31 Источник: ТАСС

"Северный поток-2", Stefan Sauer/globallook.com

Из-за событий в Украине проект «Северный поток-2» по сути дела мертв. Об этом заявила в среду в ходе брифинга официальный представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Анника Айнхорн.

Она сообщила журналистам, что в настоящее время власти ФРГ не видят оснований для изменения своей позиции по газопроводу. По ее выражению, после того, как Россия начала в Украине специальную военную операцию, «Северный поток-2» «действительно умер».

Строительство газопровода было завершено 10 сентября 2021 года. 22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что распорядился приостановить его сертификацию.