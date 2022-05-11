Представитель Минэкономики ФРГ Айнхорн заявила, что «Северный поток-2» «умер»

Из-за событий в Украине проект «Северный поток-2» по сути дела мертв. Об этом заявила в среду в ходе брифинга официальный представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Анника Айнхорн.
Она сообщила журналистам, что в настоящее время власти ФРГ не видят оснований для изменения своей позиции по газопроводу. По ее выражению, после того, как Россия начала в Украине специальную военную операцию, «Северный поток-2» «действительно умер».
Строительство газопровода было завершено 10 сентября 2021 года. 22 февраля, после признания Россией ДНР и ЛНР, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что распорядился приостановить его сертификацию.