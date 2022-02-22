Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило приостановку сертификации «Северного потока – 2»

В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии подтвердили во вторник, 22 февраля, что Министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации "Северного потока – 2".
В ведомстве отметили, что сертификация оператора "Северного потока – 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики о том, что угрозы снабжению в случае начала использования газопровода не существует. Подчеркивается, что такой оценки больше нет.
Уточняется, что Федеральное сетевое агентство в настоящий момент не может сертифицировать предприятие, а эксплуатация трубопровода без сертификации стала бы правонарушением.