Федеральное сетевое агентство Германии подтвердило приостановку сертификации «Северного потока – 2»

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22 февраля 2022, 18:20 Источник: РИА "Новости"

Северный поток – 2, Jens Büttner/ZB/ globallookpress.com

В пресс-службе Федерального сетевого агентства Германии подтвердили во вторник, 22 февраля, что Министерство экономики страны отозвало свое заключение в рамках процесса сертификации "Северного потока – 2".

В ведомстве отметили, что сертификация оператора "Северного потока – 2" требует позитивной оценки федерального министра экономики о том, что угрозы снабжению в случае начала использования газопровода не существует. Подчеркивается, что такой оценки больше нет.

Уточняется, что Федеральное сетевое агентство в настоящий момент не может сертифицировать предприятие, а эксплуатация трубопровода без сертификации стала бы правонарушением.