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Дмитрий Медведев пообещал европейцам газ по 2000 евро в ответ на остановку сертификации «Северного потока-2»

, 16:56 Источник: Twitter

Дмитрий Медведев пообещал европейцам газ по 2000 евро в ответ на остановку сертификации «Северного потока-2»
Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/globallook.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Евросоюзу новую реальность, в которой он будет платить за тысячу кубометров  газа 2000 евро после решения о приостановке сертификации «Северного потока-2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в своем твиттере.

Ранее сегодня стало известно, что регулятор ФРГ объявил о временном приостановлении процесса сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Это последовало вскоре после соответствующего заявления канцлера Германии Олафа Шольца, пообещавшего приостановку сертификации в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. 

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