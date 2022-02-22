Дмитрий Медведев пообещал европейцам газ по 2000 евро в ответ на остановку сертификации «Северного потока-2»

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22 февраля 2022, 16:56 Источник: Twitter

Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/globallook.com

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Евросоюзу новую реальность, в которой он будет платить за тысячу кубометров газа 2000 евро после решения о приостановке сертификации «Северного потока-2».

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода "Северный поток - 2". Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» - написал Медведев в своем твиттере.

Ранее сегодня стало известно, что регулятор ФРГ объявил о временном приостановлении процесса сертификации российского газопровода «Северный поток – 2». Это последовало вскоре после соответствующего заявления канцлера Германии Олафа Шольца, пообещавшего приостановку сертификации в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР.